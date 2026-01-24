Ικαρία: Εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μετά το ναυάγιο με μετανάστες

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα από το Λιμενικό Σώμα κατά την διάρκεια των ερευνών μετά από το ναυάγιο με μετανάστες στην Ικαρία.

Συγκεκριμένα, η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού και περισυλλέγει από πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικών μιλίων βόρεια της Ικαρίας.

Η σορός θα μεταφερθεί στο λιμάνι του Καρλοβασίου στη Σάμο. Νωρίτερα να θυμίσουμε είχε εντοπιστεί νεκρό και ένα ανήλικο παιδί.