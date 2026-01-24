Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ικαρία: Εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μετά το ναυάγιο με μετανάστες

Συνεχίζονται οι έρευνες

Ικαρία: Εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μετά το ναυάγιο με μετανάστες
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα από το Λιμενικό Σώμα κατά την διάρκεια των ερευνών μετά από το ναυάγιο με μετανάστες στην Ικαρία.

Συγκεκριμένα, η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού και περισυλλέγει από πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικών μιλίων βόρεια της Ικαρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σορός θα μεταφερθεί στο λιμάνι του Καρλοβασίου στη Σάμο. Νωρίτερα να θυμίσουμε είχε εντοπιστεί νεκρό και ένα ανήλικο παιδί.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ