Ικαρία: Εντοπίστηκε η σορός μιας γυναίκας μετά το ναυάγιο με μετανάστες
Συνεχίζονται οι έρευνες
Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα από το Λιμενικό Σώμα κατά την διάρκεια των ερευνών μετά από το ναυάγιο με μετανάστες στην Ικαρία.
Συγκεκριμένα, η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε από ελικόπτερο του Λιμενικού και περισυλλέγει από πλοίο στη θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικών μιλίων βόρεια της Ικαρίας.
Η σορός θα μεταφερθεί στο λιμάνι του Καρλοβασίου στη Σάμο. Νωρίτερα να θυμίσουμε είχε εντοπιστεί νεκρό και ένα ανήλικο παιδί.
