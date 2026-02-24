Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για οπαδική βία

Μαζί με τους ανήλικους, φόρεσαν "χειροπέδες" και οι γονείς τους

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Αναστασία Ξυδιά

Συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι το απόγευμα της Δευτέρας (23/02) στην Ηγουμενίτσα, μέσα στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού με οπαδικό υπόβαθρο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν έναν άλλο ανήλικο, ο οποίος φέρεται να υποστηρίζει αντίπαλη ομάδα. Στην αρχή του αφαίρεσαν το ηλεκτρικό πατίνι που είχε ώστε να μην μπορέσει να διαφύγει και στη συνέχεια τον απείλησαν και του αφαίρεσαν πέντε αυτοκόλλητα της ομάδας του.

Οι αστυνομία προχώρησε σε έρευνα και λίγη ώρα αργότερα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκομένων και συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους.

Οι συλληφθέντες πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας, παράνομη βία, κλοπή ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

