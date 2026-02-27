Η βρετανική Express αναδεικνύει τις διεθνείς πρωτιές και τη δυναμική της Νάξου για το 2026

Στην κορυφή των ποιοτικών προορισμών της Ευρώπης τοποθετεί τη Νάξο η βρετανική εφημερίδα Express για το 2026.

Όπως αναφέρεται στο αφιέρωμα του διεθνούς μέσου, το νησί της Αριάδνης ξεχωρίζει διεθνώς, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε λίστα με τους καλύτερους και πληρέστερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση ταξιδιωτικών ειδικών και σε συνέχεια του ενημερωτικού καλέσματος του Δήμου.

Η αναγνώριση, η οποία προέκυψε βάσει εκτενούς έρευνας σε περισσότερες από 40 χώρες, αναδεικνύει τη Νάξο ως έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικές φυσικές ομορφιές, ένα μεγάλο εύρος από δραστηριότητες στη φύση, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, πολύπλευρη αρχιτεκτονική, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία, μεσαιωνικούς πύργους και έναν τεράστιο γαστρονομικό πλούτο.

Η πρόσφατη διεθνής διάκριση έρχεται σε συνέχεια άλλων σημαντικών βραβεύσεων, όπως η ανάδειξη της Νάξου ως καλύτερου νησιού στην Ευρώπη στα βραβεία του περιοδικού Condé Nast Traveller, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία του προορισμού στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Σε δηλώσεις που δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, τόνισε πως οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιβράβευση των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί για την ανάδειξη της αυθεντικής ελληνικής εμπειρίας που προσφέρει ο προορισμός.

Παράλληλα σημειώνεται πως τη μοναδικότητα της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων αποτύπωσε πρόσφατα ο φακός γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου με τη φροντίδα του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας. Συντελεστές δημοφιλούς ταξιδιωτικής γαλλικής τηλεοπτικής εκπομπής επισκέφτηκαν το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων καθώς και γειτονικά μέρη για τα γυρίσματα επεισοδίου που θα προβληθεί σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Το τηλεοπτικό επεισόδιο θα εστιάσει στην παρουσίαση βιωματικών ταξιδιωτικών εμπειριών πέραν της θερινής περιόδου. Το συγκεκριμένο επεισόδιο με επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς όπως η Νάξος και η Ηρακλειά αναμένεται να προβληθεί στο επόμενο διάστημα ενόψει των επικείμενων διακοπών των Γάλλων ταξιδιωτών για τη νέα σεζόν. Η εν λόγω πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια και της πρόσφατης παρουσίασης που συνδιοργάνωσαν στο Παρίσι, το Γραφείο ΕΟΤ Γαλλίας με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.