Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου από τις θεραπείες – “Με ρωτάς πώς αντέχω… δεν ξέρω” (φωτογραφίες)

Ανάρτηση με την μάχη που δίνει έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε στην Καλλιθέα από την Έφη Κακαράντζουλα έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της ανέβασε φωτογραφίες που δείχνουν τα τραύματά της καθώς και την θεραπεία που ακολουθεί σε καθημερινή βάση προκειμένου να βελτιώσει την υγεία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πατήστε πάνω στο παρακάτω πλαίσιο για να δείτε την ανάρτηση:

«Με ρωτάς πως αντέχω.. δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο. Never give up. Keep going», έγραψε χαρακτηριστικά.