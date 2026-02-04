Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Παλιοσπύρου από τις θεραπείες – “Με ρωτάς πώς αντέχω… δεν ξέρω” (φωτογραφίες)

Έξι χρόνια μετά την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανάρτηση με την μάχη που δίνει έξι χρόνια μετά την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε στην Καλλιθέα από την Έφη Κακαράντζουλα έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της ανέβασε φωτογραφίες που δείχνουν τα τραύματά της καθώς και την θεραπεία που ακολουθεί σε καθημερινή βάση προκειμένου να βελτιώσει την υγεία της.

Πατήστε πάνω στο παρακάτω πλαίσιο για να δείτε την ανάρτηση:

«Με ρωτάς πως αντέχω.. δεν ξέρω. Ένστικτο; Προσποιούμαι; Ξεγελάω τον εαυτό μου πως το επόμενο θα είναι και το τελευταίο; Ξέρω μόνο να συνεχίζω και να ελπίζω για το καλύτερο. Τίποτα περισσότερο.  Never give up. Keep going», έγραψε χαρακτηριστικά.

