Η στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στα Σπάτα (Βίντεο)

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν χθες, Τετάρτη (08/04) νωρίς το πρωί στην οδό Κιάφας στα Σπάτα, όταν το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου – Αγίου Φανουρίου τυλίχθηκε στις φλόγες στο εσωτερικό του.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν γρήγορα τους καπνούς και ειδοποίησαν τις αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία, περίπου στις 06:45 το πρωί, με δύναμη 10 πυροσβεστών και 3 οχημάτων. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν με ταχύτητα και συντονισμό, καταφέρνοντας να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί περαιτέρω και προκαλέσει μεγαλύτερες ζημιές.

Παρά την άμεση επέμβαση, το εσωτερικό του μικρού ναού υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ εξετάζονται τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Βίντεο από τη στιγμή της φωτιάς καταγράφει τις φλόγες να έχουν τυλίξει τον χώρο, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ένταση της κατάστασης.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.