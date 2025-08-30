Η στιγμή που 62χρονος εγκαταλείπει το σημείο της φωτιάς στην Παιανία (Βίντεο)

Ένας 62χρονος βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών Αρχών, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε στον παράδρομο της Αττική Οδού, κοντά στην Παιανία.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο και έβαλε φωτιά με αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η ΕΡΤ δημοσίευσε ένα βίντεο όπου διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αξιοποίησαν οι Αρχές ώστε να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.