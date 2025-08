Η NASA στηρίζει Έλληνα φοιτητή στην ανακάλυψη δύο γαλαξιών

Δύο γαλαξίες ανακάλυψε Έλληνας φοιτητής, με την οικονομική βοήθεια της NASA.

Ο φοιτητής στο Physics and Astronomy, Franklin & Marshall College Μενέλαος Ράπτης, κέρδισε το το δικαίωμα χρήσης του μεγαλύτερου διαστημικού τηλεσκοπίου της NASA, το James Webb Space Telescope, με την βοήθεια του οποίο κατάφερε να ανακαλύψει δύο γαλαξίες. Μάλιστα δημοσίευσε τη σχετική μελέτη στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, με τίτλο «CECILIA: Ultra-Deep Rest-Optical Spectra of Faint Galaxies at Cosmic Noon».

“Franklin & Marshall College is not just a place for students. It's a place for protagonists. For students with a vision to create something new, to promote their passion through their ideas.” — Menelaos Raptis ’26 #whyfandm pic.twitter.com/UnzqiLp1Ce— Franklin & Marshall (@FandMCollege) January 11, 2024