Η LAMDA Development υπογράφει στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στο The Ellinikon

Στην πρώτη «έξυπνη» πόλη στην Ευρώπη που σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, κάτοικοι, εργαζόμενοι και επισκέπτες θα απολαμβάνουν πρότυπες και καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εντός της ανάπτυξης.

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.A.E., και η COSMOTE TELEKOM, με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος του The Ellinikon. Η συνεργασία αυτή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου ως της πρώτης υπερσύγχρονης smart city στην Ευρώπη που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, ενσωματώνοντας καινοτόμες ψηφιακές υποδομές και προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος. To δίκτυο αυτό θα καλύπτει το σύνολο της ανάπτυξης του Ελληνικού, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και κορυφαία συνδεσιμότητα σε κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και pay-TV, αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, θα προσφέρουν από κοινού λύσεις ICT (Information & Communication Technology) για τις επιχειρήσεις του The Ellinikon, δημιουργώντας ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών.

O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στο κοινό μας ταξίδι για την παροχή υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του The Ellinikon. Παραμένοντας σταθεροί στην υλοποίηση του οράματός μας για μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη, η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM αποτελεί ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση.»

Ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε: «Το The Ellinikon είναι ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα. Ως συνεργάτης επιλογής της LAMDA Development, και ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέτουμε τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η έξυπνη πόλη του μέλλοντος – σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τις επόμενες γενιές.»

Με όραμα να δημιουργεί νέους προορισμούς και εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο ζωής στην πόλη, όπως το The Ellinikon, η LAMDA Development συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για την ανάπτυξη ενός προορισμού ανοιχτού και προσβάσιμου για όλες και όλους, με υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένες εμπειρίες.

Σχετικά με τη LAMDA Development

Η LAMDA Development S.A., η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Σπύρου Λάτση, είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η κορυφαία αυτή εταιρεία συμμετοχών, στην οποία τα συμφέροντα της οικογένειας Σπύρου Λάτση εξακολουθούν να διατηρούν τον πλειοψηφικό έλεγχο, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων. Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στον τομέα των οικιστικών και επαγγελματικών αναπτύξεων κυρίως στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη. Το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα – The Mall Athens, Golden Hall και Designer Outlet Athens στην Αθήνα, Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη – καθώς και στρατηγικής σημασίας εκτάσεις γης και εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία στον τομέα των Μαρινών, όπως η Μαρίνα Φλοίσβου, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά και η Μαρίνα mega-yacht στην Κέρκυρα. Η LAMDA Development υλοποιεί το εμβληματικό έργο του Ελληνικού, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Το έργο αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και θα αποτελέσει μια σύγχρονη, «έξυπνη» πόλη με επίκεντρο το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Η ανάπτυξη, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται με βάση τις αρχές βιωσιμότητας και καινοτομίας, περιλαμβάνει σύγχρονες κατοικίες, εμπορικό κέντρο, πολυτελή ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς προορισμούς, χώρους πολιτισμού, αναψυχής, γραφείων και υπηρεσιών υγείας.

Σχετικά με την COSMOTE TELEKOM

Με κεντρικό μήνυμα «Συνδέουμε τον κόσμο σου», η COSMOTE TELEKOM αποτελεί την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ. Στόχος της είναι να προσφέρει ακόμα πιο προηγμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες, που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων, και θα ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Η COSMOTE TELEKOM απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, με την υπόσχεση να του προσφέρει ακόμα πιο ισχυρές συνδέσεις, που θα τον φέρουν πιο κοντά σε όποιον ή ό,τι έχει σημασία για εκείνον.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στη χώρα, αφού μόνο την περασμένη δεκαετία, οι επενδύσεις ξεπέρασαν τα €5 δισ. Επιπλέον, υλοποιεί επενδυτικό πλάνο περίπου €600 εκατ. τον χρόνο για την ανάπτυξη υπερσύγχρονων υποδομών δικτύου σταθερής και κινητής – κυρίως FTTH και 5G. Το μέγεθος, η τεχνογνωσία και η εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της COSMOTE TELEKOM.