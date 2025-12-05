Η Κακοκαιρία Byron σαρώνει τη Μεσσηνία: Αυτοκίνητο κατέληξε σε σπίτι – Κανό αντί για αυτοκίνητα στη Φοινικούντα (Βίντεο)

Η κακοκαιρία Byron αφήνει πίσω της εικόνες καταστροφής. Πώς να περιγράψει κανείς την εικόνα μιας σανίδας θαλάσσης να «πλέει» σε δρόμο της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, ενώ ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο βρίσκεται αναποδογυρισμένο μέσα σε σπίτι στο Γύθειο;

Ένα μικρό δείγμα του καιρού μαρτυρούν οι εικόνες για τη μανία του καιρού και του τρόμου που έζησε ο κόσμος κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Byron που έπληξε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας άνδρας βγήκε ανήσυχος για το αυτοκίνητο του την ώρα της βροχής στον Πλάτανο Γυθείου. Όταν επέστρεψε βρήκε το όχημα του παρασυρμένο από τα νερά και την ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία ζούσε στο ισόγειο, εγκλωβισμένη μέσα στο πλημμυρισμένο σπίτι της.

Ο άνθρωπος με δυσκολία κατάφερε να απεγκλωβίσει την μητέρα του και να την μεταφέρει στον επάνω όροφο του σπιτιού.

Οι κάτοικοι στην Φοινικούντα, την ίδια ώρα, χρησιμοποιούσαν κανό ώστε να καταφέρουν να διασχίσουν τις πλημμυρισμένες περιοχές.

Μεταξύ εκείνων που εγκλωβίστηκαν την ώρα της θεομηνίας, ήταν και ο πρόεδρος του χωριού που τελικά χρειάστηκε τη βοήθεια της Πυροσβεστικής για να καταφέρει να φτάσει σε ασφαλές σημείο.