Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα – 124 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε για τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Ελλάδα και τις συνθήκες που επικρατούν.

«Οι συνθήκες σήμερα είναι ακραία επικίνδυνες» τόνισε πριν από λίγο στην έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, προσθέτοντας ότι το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 83 νέες δασικές, οι περισσότερες τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ενώ σημείωσε ότι σε όλη την επικράτεια οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν συνολικά 124 πυρκαγιές.

Για την πυρκαγιές που μαίνονται στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και της Νέας Αγχιάλου, ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι εκδηλώνονται διαρκώς επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

Γι’ αυτό το λόγο, όπως είπε, εκδόθηκαν πέντε μηνύματα από το 112 για την εκκένωση 12 οικισμών. Συγκεκριμένα, στις 15:34 για την εκκένωση των οικισμών Καστράκι και Μικροθήβες, στις 16:00 για την εκκένωση των οικισμών Νέα Αγχίαλο, Στουπί, Βελανιδιά, Μάραθο και Κριθάρια, Σώρος, Χρυσή Ακτή Παναγιάς, και ‘Αγιος Γεώργιος, στις 16:06 για δεύτερη φορά την εκκένωση του οικισμού Νέα Αγχίαλος και στις 17:47 για την εκκένωση των οικισμών Κόκκινα και Περίβλεπτο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής υπογράμμισε ότι καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάσχεση της πυρκαγιάς από τις ισχυρές παρατεταγμένες δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο, δεν μπόρεσαν να ανακόψουν τη τεράστια δυναμική της.

«Αυτή τη στιγμή, όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικό Σώμα, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και μέσα που έχει διαθέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβάλλουν στην άμεση και ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού. Στην πυρκαγιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις και καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της» τόνισε ο αντιπύραρχος.

Αναφορικά με την κατάσταση στην Ρόδο, ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον περιορισμό διάσπαρτων αναζωπυρώσεων οι οποίες μέχρι στιγμής ελέγχονται.

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο ανακύκλωσης σε επαγγελματικό χώρο στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως δήλωσε έχει περιοριστεί.

Επιπρόσθετα για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγο στα Ανωγειατά ‘Αρτας και είναι σε εξέλιξη, ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα είναι ακραίος και παραμένει πολύ υψηλός και αύριο σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Επαναλαμβάνουμε και πάλι, παρακαλούμε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.» υπογράμμισε στο τέλος της ενημέρωσης ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

