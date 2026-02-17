Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία λόγω βλάβης τροχαίου υλικού

Η ανακοίνωση της εταιρίας

Hellenic Train: Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία λόγω βλάβης τροχαίου υλικού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Πρόκειται για τα δρομολόγια:

  • 1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
  • 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.

«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία .

