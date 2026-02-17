Hellenic Train: Καταργούνται αύριο δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία λόγω βλάβης τροχαίου υλικού
Η ανακοίνωση της εταιρίας
Καταργούνται αύριο Τετάρτη 18/02/2026 τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια στην γραμμή Κατάκολο- Πύργος- Ολυμπία, λόγω βλάβης τροχαίου υλικού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.
Πρόκειται για τα δρομολόγια:
- 1380 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1383 (Ολυμπία – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1384 (Πύργος – Ολυμπία): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεση στάθμευση στο Στρέφι.
- 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): υποκατάσταση από λεωφορείο, με ενδιάμεσες σταθμεύσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
- 1386 (Κατάκολο – Πύργος): υποκατάσταση από λεωφορείο.
«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση», επισημαίνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία .
