Hellenic Train: Διακόπηκε λόγω πυρκαγιάς η κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Διακόπηκε λόγω πυρκαγιάς η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο όπως έκανε γνωστό η Hellenic Train.
Συγκεκριμένα, όπως τονίζει σε ανακοίνωση της λόγω του συμβάντος στο ύψος του Ασπροπύργου αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.
Αναλυτικά:
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.
Ειδικότερα:
η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,
η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,
η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) περέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.
Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.
Η Hellenic Train βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο ευχαριστεί για την κατανόηση.
