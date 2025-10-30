H ΕΑΕΕ στηρίζει και φέτος τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής με δωρεά αλκοολομέτρων



Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, προχωρά για ακόμη μία χρονιά σε δωρεά αλκοολομέτρων προς τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.

Η δωρεά αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας που περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και παροχή εξοπλισμού για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή παράδοσης των αλκοολομέτρων πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2025, στα γραφεία της ΕΑΕΕ, παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχου κ. Σωτήρη Καλταμπάνη, και της Γενικής Διευθύντριας της ΕΑΕΕ, κ. Ελίνας Παπασπυροπούλου, καθώς και στελεχών της Διεύθυνσης της Τροχαίας και της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της παράδοσης των αλκοολομέτρων, η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, δήλωσε: «Η ασφαλιστική αγορά επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Με τη φετινή δωρεά, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο της Τροχαίας και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης της Τροχαίας Αττικής, Ταξίαρχος Σωτήρης Καλταμπάνης, τόνισε: «Η συμβολή της ΕΑΕΕ είναι σημαντική και ουσιαστική. Η δωρεά των αλκοολομέτρων θα ενισχύσει τη δυνατότητά μας να διενεργούμε ακόμη περισσότερους ελέγχους, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων».

Η πρωτοβουλία αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευση της ΕΑΕΕ να στηρίζει δράσεις που στοχεύουν στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στην ενίσχυση της καλλιέργειας μιας υπεύθυνης οδικής κουλτούρας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το έργο της Διεύθυνσης της Τροχαίας Αττικής.