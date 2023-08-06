«Γροθιά στο στομάχι» η εικόνα πυροσβέστη που κοιμάται σε καμένη γη έπειτα από τη φωτιά στην Ιτέα

Άκρως συγκινητική είναι η φωτογραφία ενός πυροσβέστη, ο οποίος -μετά τη μάχη για την κατάσβεση φωτιάς-, κοιμάται σε καμένη γη.

Ειδικότερα, έχοντας για στρώμα του τη μάνικα πυρόσβεσης, όπως φαίνεται στην εικόνα, και ύστερα από ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στην Ιτέα του Έβρου, ο πυροσβέστης ξαπλώνει κατάκοπος στο έδαφος που έχει καεί.

Πρόκειται για τον πυροσβέστη Μίλτο Δεληγιώργη, που μαζί με άλλους εκατοντάδες συναδέλφους του «πάλεψαν» με τα πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν στο Αρίστηνο και στην Ιτέα του Έβρου.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Μετά από ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, άπλωσα την δική μου ξαπλώστρα. Εσύ όταν βρεις θέση στην άμμο έλα να σου δώσω και την δική μου πετσέτα, γιατί μάλλον δεν θα την χρειαστώ φέτος. 05/08/2023», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook.

