Ασπρόπυργος: Η κινηματογραφική σύλληψη του “πρωτοπαλίκαρου” του Εντικ και το ποινικό παρελθόν του

Στον «σκληρό πυρήνα» της εγκληματικής ομάδας του «Έντικ» ή αλλιώς της «Φωνής» του ατόμου που εξολόθρευσε όλα τα ηγετικά στελέχη της Greek Mafia και διαμένει στο Ντουμπάι, ανήκει ο 36χρονος που συνελήφθη στην περιοχή του Ασπροπύργου, από στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του .

Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να συμμετείχε σε ξυλοδαρμούς αντίπαλων μελών εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων. Στις 29 Οκτωβρίου του 2024, μαζί με άλλα τέσσερα άτομα, είχε απαγάγει έναν 59χρονο και τον είχε οδηγήσει σε απόμερη περιοχή, απαιτώντας εκβιαστικά, 30.000 ευρώ, σχετικά με δουλειά που αφορούσε σε εμπόριο λαθραίων τσιγάρων, για να τον απελευθερώσει λαμβάνοντας τελικά 10.000 ευρώ. Κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση.

Η στιγμή της σύλληψης στον Ασπρόπυργο

Ο στενός συνεργάτης του «σκληρού» κακοποιού για τον οποίο οι αρχές της χώρας μας έχουν καταθέσει αίτημα έκδοσης από το Ντουμπάι, συνελήφθη μετά από μια κινηματογραφική επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, εγκλωβίστηκε από αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν στελέχη της του τμήματος δίωξης εκβιαστών, που με τα όπλα στο χέρι βγήκαν από τα οχήματα τους και του πέρασαν χειροπέδες, την ώρα που από το σημείο διέρχονταν ανυποψίαστοι οδηγοί.

Το ποινικό παρελθόν του 36χρονου «Kickboxer»

Ο 36χρονος που διατηρεί σχολή kick boxing στο Μενίδι, έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων τις αρχές κατά το παρελθόν. Στο μακροσκελή ποινικό του φάκελο, εκτός από εκβιάσεις, υπάρχουν καταγραφές για κλοπές και κατοχή ναρκωτικών.

Η πρώτη εμπλοκή του με τις αρχές ήταν το 2007, όταν είχε συλληφθεί στο Μενίδι με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία. Το 2011, το όνομα του περιλαμβάνονταν μεταξύ μελών εγκληματικής ομάδας που έκανε κλοπές από σχολεία στην Δυτική Αττική και σε βάρος τους, είχε σχηματιστεί δικογραφία για «Εγκληματική Οργάνωση, Διακεκριμένες Κλοπές και Απόπειρες Κλοπών, από άτομα που ενεργούν καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση».

Για το ίδιο αδίκημα είχε συλληφθεί και το 2012. Τον Αύγουστο του 2016, ο στενός συνεργάτης του «Έντικ», είχε συλληφθεί στη Χαλκίδα για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2027 το όνομα του ήταν στην πολυσέλιδη δικογραφία για την ομάδα του «Έντικ» που σύμφωνα με τις αρχές, εκτέλεσε έναν προς έναν τα ηγετικά στελέχη της Greek Mafia.