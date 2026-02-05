Γλυφάδα: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Βρέθηκε κοκαΐνη και κάνναβη σε αεραγωγό οχήματος (Εικόνες)

Συνελήφθη ένας 28χρονος τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (02/02) στη Γλυφάδα για διακίνηση ναρκωτικών. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσίων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, κάλεσαν σε έλεγχο τον 28χρονο επιβαίνων σε όχημα.

Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στον αεραγωγό του οχήματος και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες περιέχουσες 8,7 γραμμ. κοκαΐνη, 52 συσκευασίες περιέχουσες 100 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 120 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 28χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.