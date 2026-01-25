Αυτός είναι ο 80χρονος που δολοφονήθηκε από τον γιο του στην Γλυφάδα

Αποτροπιασμό προκαλεί η είδηση της δολοφονίας του 80χρονου άνδρα στη Γλυφάδα από τον 46χρονο γιο του το πρωί της Κυριακής.

Ο δράστης φέρεται να σκότωσε τον πατέρα του με μαχαιριές και στη συνέχεια τοποθέτησε τη σορό του στο πορτ μπαγκάζ του οχήματός του που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι τους.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία αυτήκοου μάρτυρα σχετικά με την δολοφονία του 80χρονου από τα χέρια του ίδιου του του γιου στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής.

Ο 46χρονος δράστης, που συνελήφθη από την αστυνομία, είχε δολοφονήσει και την μητέρα του, ηλικίας 59 ετών, στις 27 Μαρτίου του 2014, ενώ φέρεται να πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα.

Μάλιστα τότε έψαχνε να σκοτώσει και τον πατέρα του, αλλά δεν τον βρήκε και πήγε στο τμήμα και παραδόθηκε.

Για την δολοφονία της μητέρας του, ο άνδρας κρατείτο δυνάμει του 2/2014 εντάλματος προσωρινής κράτησης του 2ου Ειδικού Ανακριτή Αθηνών, εκτίοντας ποινή κάθειρξης 16 ετών.

Στις 23 Απριλίου 2018 με διάταξη της εισαγγελίας Πειραιά, ο δράστης αποφυλακίστηκε υπό τους όρους α) της υποχρέωσης διαμονής στην οδό Γυθείου 11 στην άνω Γλυφάδα, οικία του πατέρα του και β) την υποχρέωση εμφάνισης του κάθε 1η και 16η του μήνα στο Αστυνομικό τμήμα της διαμονής του.

Όπως προκύπτει από τα αρχεία της Ασφάλειας Γλυφάδας, έδινε κανονικά το παρόν με τελευταία εμφάνιση του στις 16 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα και γείτονα του θύματος, ο μαχαιρωμένος άνδρας φώναζε σπαρακτικά: «Παναγία μου, βοήθεια, σώσε με! Παιδί μου, πέθανα τώρα, μην με σκοτώνεις άλλο», πριν ξεψυχήσει από τα δολοφονικά χτυπήματα. Στη συνέχεια, ο γιος του έβαλε τη σορό του στο στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που βρισκόταν έξω από το σπίτι τους, στη Γλυφάδα.

Αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου”

«Έχω δύο αδέλφια, αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο συμβάν. Οι Αρχές κλήθηκαν από τους γείτονες, που άκουσαν τις φωνές και κατόπιν είδαν τον 46χρονο να τελεί το έγκλημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό:

Σχετικά με περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού ατόμου πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας, από συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο συνελήφθη, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Περί ώρα 08:10 άτομο κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του θύματος.

Άμεσα μετέβησαν αστυνομικοί στο σημείο, όπου εντόπισαν θανάσιμα τραυματισμένο άτομο, εντός του χώρου αποσκευών οχήματος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και ο δράστης (υιός του θύματος), ο οποίος, σύμφωνα με το συγγενικό του περιβάλλον, πάσχει από ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και το αιχμηρό αντικείμενο που χρησιμοποίησε, το οποίο κατασχέθηκε.

Όπως διαπιστώθηκε, ο δράστης, την 28 Μαρτίου 2014, είχε μεταβεί σε Αστυνομικό Τμήμα και είχε ομολογήσει τον θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας του, ομοίως από αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του.

Ύστερα από το σχηματισμό σχετικής δικογραφίας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και Ανακριτή και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ το 2018 αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων όφειλε να εμφανίζεται σε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα δύο φορές το μήνα.

Ο δράστης τηρούσε κανονικά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί (είχε εμφανιστεί στο Αστυνομικό Τμήμα εντός του τρέχοντος μήνα), ενώ έκτοτε δεν είχε απασχολήσει εκ νέου για οποιοδήποτε αδίκημα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.