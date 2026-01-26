Γλυφάδα: Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον 46χρονο πατροκτόνο – “Είχε βάλει στο στόχαστρο τον πατέρα του από το 2014”

Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις προθέσεις του 46χρονου που κατακρεούργησε τον πατέρα του στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής (25/1).

Συγγενικό πρόσωπο του θύματος και του 46χρονου μίλησε στον ANT1 το πρωί της Δευτέρας (25/1) και ανέφερε πως ο δράστης είχε στόχο να σκοτώσει τον 80χρονο πατέρα του από τότε που είχε δολοφονήσει πάλι με άγριο τρόπο την μητέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τότε τον πατέρα του ήθελε να σκοτώσει. Επειδή έλειπε στο εξωτερικό τότε όμως, επιτέθηκε στη μητέρα του και τη σκότωσε», υπογράμμισε. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να βγαίνουν έξω. Δεν μπορείς να περιμένεις από αυτό τον άνθρωπο ότι παίρνει τα φάρμακά του και είναι καλά».

Στο εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα (26/1) ο 46χρονος που στην ομολογία του είπε στις αρχές ότι αν τον αφήσαν ξανά ελεύθερο θα σκοτώσει και τα αδέλφια του. Ο ίδιος πάσχει από σοβαρές ψυχικές ασθένειες και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν. Τον τελευταίο καιρό δεν είχε καμία επαφή με τον πατέρα στον οποίο έστησε καρτέρι στο σπίτι του στη Γλυφάδα και τον κατακρεούργησε.

Να θυμίσουμε ότι ο 46χρονος αφού σκότωσε τον πατέρα του, παρέμεινε στο σημείο κρατώντας το μαχαίρι του φόνου στα χέρια και περίμενε τους αστυνομικούς.

Ο πατροκτόνος είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος στην οδό Γυθείου στην Άνω Γλυφάδα. Μόλις πέρασε το κατώφλι της εξώπορτας, του επιτέθηκε με μαχαίρι, του κατάφερε απανωτά χτυπήματα, παραμένοντας σιωπηλός και αποφασισμένος.

Ήταν τέτοια η ψυχραιμία του, που σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, άνοιξε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και έβαλε στην διαπασών… την κυριακάτικη λειτουργία ώστε να μην ακούγονται οι εκκλήσεις του για βοήθεια.

Ο δράστης είχε καταδικαστεί αρχικά σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τη δολοφονία της μητέρας του. Ωστόσο, λόγω του εγκλεισμού του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, η ποινή του μειώθηκε σε τέσσερα χρόνια και έναν μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γλυφάδα: “Αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα σκοτώσω και τα αδέλφια μου”

«Έχω δύο αδέλφια, αν με αφήσετε ελεύθερο ξανά, θα τους σκοτώσω κι αυτούς», φέρεται να είπε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο συμβάν. Οι Αρχές κλήθηκαν από τους γείτονες, που άκουσαν τις φωνές και κατόπιν είδαν τον 46χρονο να τελεί το έγκλημα.

Μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί, ο 46χρονος είχε δολοφονήσει τον πατέρα του, και τον είχε τοποθετήσει στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατροκτόνος είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του θύματος στην οδό Γυθείου στην Άνω Γλυφάδα. Μόλις πέρασε το κατώφλι της εξώπορτας, του επιτέθηκε με μαχαίρι, του κατάφερε απανωτά χτυπήματα, παραμένοντας σιωπηλός και αποφασισμένος.

Ήταν τέτοια η ψυχραιμία του, που σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, άνοιξε το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και έβαλε στην διαπασών… την κυριακάτικη λειτουργία ώστε να μην ακούγονται οι εκκλήσεις του για βοήθεια.