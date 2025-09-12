Γλυφάδα: Άνδρας προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο
Το περιστατικό συνέβη κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος με την οδό Αύρας
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε λεωφορείο στη Γλυφάδα, όταν ένας αλλοδαπός προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 17:00, στη γραμμή 122, στη στάση «πλατεία Γλυφάδας», στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αύρας.
Σύμφωνα με μαρτυρίες που ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Ένας επιβάτης τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας για περαιτέρω νοσηλεία.
