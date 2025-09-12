Γλυφάδα: Άνδρας προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) σε λεωφορείο στη Γλυφάδα, όταν ένας αλλοδαπός προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 17:00, στη γραμμή 122, στη στάση «πλατεία Γλυφάδας», στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αύρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες που ενημέρωσαν την Άμεση Δράση, ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Ένας επιβάτης τον έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας για περαιτέρω νοσηλεία.