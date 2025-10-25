Γκάζι: «Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό και με πείραξε» – Όσα κατέθεσε η φίλη της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από το κλαμπ

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για το θάνατο της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλάμπ στο Γκάζι την Κυριακή (19.10) μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Η φίλη του άτυχου κοριτσιού κατέθεσε στις αστυνομικές Αρχές ότι το ποτό που ήπιαν ήταν εκείνο που της δημιούργησε πρόβλημα. «Ήπια τρεις γουλιές από το ποτό μέσα στο κλαμπ και με πείραξε. Έκανα εμετό. Το είπα στην παρέα. Η… (16χρονη) ήπιε όλο το δικό της και ό,τι είχε απομείνει από το δικό μου» ανέφερε στους αστυνομικούς η φίλη της 16χρονης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει γίνει γνωστό έως τώρα ο θάνατος του άτυχου κοριτσιού οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα, ωστόσο τις τελικές απαντήσεις θα δώσουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένονται να βγουν μέσα στον επόμενο μήνα.

Η ΕΛΑΣ αναζητά πόσοι από το Γκάζι πήγαν στο νοσοκομείο το μοιραίο βράδυ

Σύμφωνα με πληροφορίες το μοιραίο βράδυ το ΕΚΑΒ δέχθηκε κι άλλες κλήσεις για περιστατικά μέθης στο κλαμπ που διασκέδαζε το ανήλικο κορίτσι με την ΕΛΑΣ να κάνει αίτημα στο ΕΚΑΒ να δοθούν τα στοιχεία με τις διακομιδές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ΕΛΑΣ έχει ζητήσει άμεση ενημέρωση, τόσο για τον αριθμό των περιστατικών μέθης, όσο και για το πού διακομίστηκαν. Ήδη για την υπόθεση θρίλερ έχουν καταθέσει οι γονείς και οι φίλοι της 16χρονης που ήταν μαζί της τη στιγμή του τραγικού περιστατιικού.

Ανοίγει νέος κύκλος καταθέσεων

Μάλιστα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν αποκλείεται μέσα στο επόμενο διάστημα να υπάρξει νέος κύκλος καταθέσεων.

Από τις έως τώρα καταθέσεις, προκύπτει ότι η νεαρή φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, πιθανότατα σε τζαμαρία του χώρου διασκέδασης, λίγο πριν καταρρεύσει.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το μαγαζί, όμως λίγα λεπτά αργότερα έχασε τις αισθήσεις της στην είσοδο πολυκατοικίας, πολύ κοντά στο κλαμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αίτημα της ΕΛΑΣ στο Δήμο Αθηναίων να σφραγιστεί το κλαμπ

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ έχει απευθύνει αίτημα στον Δήμο Αθηναίων για να σφραγιστεί το συγκεκριμένο μπαρ, ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων από το Χημείο του κράτους για τα ποτά που κατασχέθηκαν, ώστε να διαπιστωθεί αν ήταν «μπόμπες».

Είχε προηγηθεί κι άλλο πάρτι στην Καλλιθέα

Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, πριν από το μοιραίο κλαμπ, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί, ενώ νωρίτερα είχαν πάει σε πάρτι γενεθλίων στην Καλλιθέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε” είπε φίλη της.

Ακόμα πιο πριν, η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην Καλλιθέα για πάρτι γενεθλίων. Έπειτα, πήγαν σε μια κάβα και στη μετέπειτα στο κλαμπ στο Γκάζι. Σημειώνεται ότι στην κάβα μπήκαν οι ενήλικες φίλες της 16χρονης, προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν αλκοολούχα ποτά, ενώ η ανήλικη αγόρασε τσιγάρα παρά την απαγόρευση πώλησης σε ανηλίκους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, πως κατέθεσε φίλη της, η άτυχη κοπέλα είχε πει στους γονείς της ότι θα πάει να κοιμηθεί στο σπίτι φίλη της και όχι πως θα βγει με την παρέα της.