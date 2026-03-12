Γιώργος Μαρίνος: Αύριο στη Βούλα σε κλειστό κύκλο η κηδεία του – Η τελευταία επιθυμία που είχε

Η αυλαία πέφτει οριστικά για τον Γιώργο Μαρίνο, τον άνθρωπο που δίδαξε τι σημαίνει αυθεντικό σόου στην Ελλάδα, καθώς αύριο Παρασκευή 13 Μαρτίου θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο της Βούλας, σε μια τελετή συγκίνησης και απόλυτης ησυχίας, όπως ακριβώς είχε επιλέξει ο ίδιος να ζήσει τα τελευταία του χρόνια.

Η τελευταία επιθυμία που είχε ο Γιώργος Μαρίνος

Ο εμβληματικός καλλιτέχνης, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή με τη λάμψη, το ταλέντο και την απαράμιλλη αισθητική του, είχε εκφράσει την επιθυμία η κηδεία του να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Αυτή η τελευταία επιθυμία έρχεται ως φυσική συνέχεια της στάσης ζωής που κράτησε την τελευταία δεκαετία, επιλέγοντας να αποσυρθεί πλήρως από τα φώτα της δημοσιότητας και να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του μακριά από κάμερες και κοσμικές εκδηλώσεις.

«Έμενε με το φιλικό του ζευγάρι. Όταν κάποια στιγμή η κατάσταση της υγείας του δεν του επέτρεπε να μένει μαζί τους τον πήγαν -με δικά του χρήματα- στο γηροκομείο στα νότια προάστεια. Ο ίδιος είχε επιχειρήσει να απομονωθεί και η επιθυμία του ήταν να μη δει άνθρωπο και στον θάνατό του.

Δεν ήθελε να υπάρχει κόσμος στην κηδεία. Μόνο το φιλικό ζευγάρι, η ξαδέλφη του και η ηγεσία του γηροκομείου. Αυτό πρακτικά δεν θα γίνει γιατί πλήθος ηθοποιών θα πάνε στην κηδεία του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Μαρίνος είχε προνοήσει για την κηδεία του, καθώς είχε συγκεντρώσει ο ίδιος τα απαραίτητα χρήματα για αυτή την στιγμή.

Με αυτή του την κίνηση, ο κορυφαίος σόουμαν ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβαρύνει κανέναν, παραμένοντας ανεξάρτητος και αξιοπρεπής μέχρι την τελευταία στιγμή.