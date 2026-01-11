Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου παρουσία του Δημήτριου Χούπη

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του συμβουλίου

ΓΕΣ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου παρουσία του Δημήτριου Χούπη
EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ (φωτογραφία αρχείου)
DEBATER NEWSROOM

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Όπως ανακοινώθηκε, τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

– Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Υπαρχηγός ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού

– Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου

– Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας

– Αντιστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος, Διοικητής Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Καραμανίδης, Επιτελάρχης ΓΕΣ

– Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαπλαούρας, διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ