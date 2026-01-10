Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ – Παρατείνεται η θητεία των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ

Ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ ομόφωνα αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των Αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.