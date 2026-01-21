Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων

Η κακοκαιρία είχε φέρει περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όμως πλέον αυτοί αποσύρθηκαν καθώς τα καιρικά φαινόμενα μεταφέρονται ανατολικότερα.

Ειδικότερα, η “Γέφυρα” ΑΕ ανακοίνωσε «την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που ήταν σε ισχύ, λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων».

Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή του Ρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση των ανέμων έφτανε τα 11 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα πλοία της πορθμειακής γραμμής να παραμένουν δεμένα και να μπει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια.