Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει;
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να ξανανοίγει δημόσια συζήτηση για θέματα που η νομοθεσία έχει ήδη λύσει; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων

Η ανακοίνωση της 'Γεφυρα" ΑΕ

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων
DEBATER NEWSROOM

Η κακοκαιρία είχε φέρει περιορισμούς στην κίνηση των οχημάτων στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όμως πλέον αυτοί αποσύρθηκαν καθώς τα καιρικά φαινόμενα μεταφέρονται ανατολικότερα.

Ειδικότερα, η “Γέφυρα” ΑΕ ανακοίνωσε «την άρση των κυκλοφοριακών περιορισμών που ήταν σε ισχύ, λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών και των θυελλωδών ανέμων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως στην περιοχή του Ρίου, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ένταση των ανέμων έφτανε τα 11 μποφόρ, με αποτέλεσμα τα πλοία της πορθμειακής γραμμής να παραμένουν δεμένα και να μπει σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενού φορτίου φορτηγά με μεγάλη επιφάνεια.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ