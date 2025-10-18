Γαύδος: Διασώθηκαν 76 μετανάστες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ
Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 76 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος που έπλεε στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού στην Παλαιόχωρα.
