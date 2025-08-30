Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Γαλάτσι: Συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός με αεροβόλο και σφαιρίδια

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη την Πέμπτη (28/08), στο Γαλάτσι, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην περιοχή του Γαλατσίου και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο και γεμιστήρας με μεταλλικά σφαιρίδια.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

