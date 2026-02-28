Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/02) στο Γαλάτσι, όπου έχασε τη ζωή του ένας 32χρονος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Γαλατσίου με την οδό Αετοράχης, στο Γαλάτσι, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο 32χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και βγήκε εκτός πορείας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον 32χρονο κα τον μετέφερε στον Ευαγγελισμό, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος.