ΓΑΔΑ: Αυτές είναι οι χειροβομβίδες που είχε στην κατοχή του ο Σουδανός- Είπε ότι τις βρήκε σε τάπερ κάτω από την Ακρόπολη

Φωτογραφία-ντοκουμέντο που απεικονίζει τις δύο πλήρως λειτουργικές αμυντικού τύπου χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή 48χρονου Σουδανού το απόγευμα της Παρασκευής (06.03), προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ., με την επέμβαση ακόμη και του Τ.Ε.Ε.Μ. για ελεγχόμενη έκρηξη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου. Ο άνδρας φαίνεται να απασχολεί τις αρχές από το 2008, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Έκτοτε έχει βρεθεί επανειλημμένα με χειροπέδες για υποθέσεις ναρκωτικών, μικροκλοπών και παράνομης παραμονής στη χώρα, χωρίς όμως να εμπλακεί μέχρι σήμερα σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις προανακριτικές εξηγήσεις του σχετικά με τον τρόπο που βρέθηκαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του, προκειμένου να αξιολογήσουν την αξιοπιστία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), υποστηρίζοντας ότι βρήκε το πολεμικό υλικό σε άλσος κοντά στην Ακρόπολη, ενώ αναζητούσε αντικείμενα στα σκουπίδια για να τα πουλήσει και να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες.

Το πρωί του Σαββάτου (07.03), ο 48χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών, ενώ η έρευνα της Ασφάλειας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί πώς κατέληξαν οι χειροβομβίδες στην κατοχή του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.

Λόγω του περιστατικού είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στο σημείο, ενώ πραγματοποιήθηκε και ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ δεν εντοπίστηκαν άλλα ευρήματα.