ΓΑΔΑ: Δυο αμυντικές χειροβομβίδες είχε πάνω του ο 48χρονος – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δυο αμυντικές χειροβομβίδες από την Τσεχία είχε πάνω του ο 48χρονος που απείλησε να ανατιναχθεί έξω από σκοπιά στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Παρασκευής 6/3.

Συγκεκριμένα, ο 48χρονος είχε πάνω του δυο αμυντικές χειροβομβίδες m75 τσεχικής προέλευσης, πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες καλώς. Η τρίτη δεν ήταν λειτουργική. Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει έρευνα στο σπίτι του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00’, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25’, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν -2- χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευση του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. όπου εξετάζεται.