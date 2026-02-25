Γ. Τσιριγώτης: Προφυλακίστηκε ο πρόεδρος του Ιωνικού που είχε συλληφθεί για τα επεισόδια στον Πανιώνιο
Στη φυλακή εκείνος και δύο οπαδοί
Ο πρόεδρος του Ιωνικός Νίκαιας, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος είχε συλληφθεί για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε αγώνα με τον Πανιώνιος ΓΣΣ, δικάστηκε σήμερα, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η απόφαση αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι δύο οπαδοί που εμπλέκονται στην υπόθεση θα οδηγηθούν στη φυλακή, εκτελώντας κανονικά την ποινή τους.
