Γ. Τσιριγώτης: Προφυλακίστηκε ο πρόεδρος του Ιωνικού που είχε συλληφθεί για τα επεισόδια στον Πανιώνιο

Ο πρόεδρος του Ιωνικός Νίκαιας, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος είχε συλληφθεί για τα επεισόδια που σημειώθηκαν σε αγώνα με τον Πανιώνιος ΓΣΣ, δικάστηκε σήμερα, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η απόφαση αναφέρει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι δύο οπαδοί που εμπλέκονται στην υπόθεση θα οδηγηθούν στη φυλακή, εκτελώντας κανονικά την ποινή τους.