Φυλακές Νιγρίτας: Εντοπίστηκαν πέντε κινητά κρυμμένα σε όχημα τροφοδοσίας

Στον εντοπισμό πέντε κινητών που ήταν κρυμμένα σε όχημα τροφοδοσίας εντόπισαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του Θυρωρείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΥΕΦ «τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης του Θυρωρείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νιγρίτας, στο πλαίσιο του προβλεπόμενου ελέγχου σε όχημα τροφοδοσίας, εντόπισαν επιμελώς κρυμμένα πέντε (5) κινητά τηλέφωνα στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Με την άμεση και υπεύθυνη αντίδρασή τους απέτρεψαν την εισαγωγή παράνομων αντικειμένων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης στο Κατάστημα.

Ως συνδικαλιστικό όργανο εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στα στελέχη αυτά, που για ακόμη μία φορά απέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό, ετοιμότητα και προσήλωση στην αποστολή τους. Η επιτυχής αυτή ενέργεια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιπέδου ευθύνης με το οποίο λειτουργούν καθημερινά τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, παρά τις συχνά απαιτητικές και αντίξοες συνθήκες.

Το περιστατικό αναδεικνύει εκ νέου τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και τον κρίσιμο ρόλο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης στην ασφάλεια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Καλούμε την Πολιτική και Υπηρεσιακή Ηγεσία να ανταποκριθεί στα πάγια και τεκμηριωμένα αιτήματά μας:

•για ενίσχυση της Υπηρεσίας σε προσωπικό, μέσα και σύγχρονη εκπαίδευση,

•για θεσμική θωράκιση και αναβάθμιση του ρόλου της,

•για την επίσημη αναγνώριση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης ως Σώμα Ασφαλείας, όπως επιτάσσει η φύση και η ευθύνη της αποστολής της.

Τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης επιτελούν καθημερινά έργο ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια των Σωφρονιστικών Καταστημάτων και της κοινωνίας συνολικά. Ήρθε η στιγμή η Πολιτεία να αναγνωρίσει θεσμικά και πρακτικά αυτή την πραγματικότητα.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας. Με υπευθυνότητα συνεχίζουμε – με ασφάλεια προχωράμε».