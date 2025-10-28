Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτό είναι το όπλο που βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν σε ποιον ανήκει
Στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού εντοπίστηκε θαμμένο ένα πιστόλι, όπως ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα (27/10) οι Αρχές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER πρόκειται για ένα όπλο τύπου BERETTA των 9 mm.
Υπενθυμίζεται ότι στο σημείο της 5ης πτέρυγας προαυλίζονται δυο Αλβανοί βαρυποινίτες αλλά και Τούρκοι όπου ανάμεσα τους είναι και αυτοί που είχαν εμπλακεί στη στυγερή εκτέλεση στη Λούτσα.
Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να βρουν σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο όπλο, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα απόδρασης.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις