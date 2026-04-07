Fuel pass: Πώς θα επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στο gov.gr – Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφιακή κάρτα

Ξεκίνησε χθες (06.04) η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Απριλίου.

Η επιδότηση αφορά την οικονομική ενίσχυση για καύσιμα λόγω της αύξησης τιμών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και απαιτείται ο κωδικός επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Για το λόγο αυτό, η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας στο gov.gr είναι απαραίτητη πριν από την αίτηση.

Πώς να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία στο gov.gr

Η διαδικασία γίνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας είτε απευθείας στη διεύθυνση notify.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Η υπηρεσία επιτρέπει την καταχώριση ή αλλαγή:

Κινητού τηλεφώνου

E-mail

Σταθερού τηλεφώνου

Διεύθυνσης διαμονής

Διεύθυνσης επικοινωνίας

Η επικύρωση του κινητού είναι το πρώτο βήμα. Γίνεται με αποστολή κωδικού μιας χρήσης μέσω SMS και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη διασταύρωση μέσω τράπεζας, παρόχου κινητής ή επίσκεψη σε ΚΕΠ.

Μετά την επιβεβαίωση του κινητού, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ή να διορθώσει τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας. Το e-mail επιβεβαιώνεται μέσω συνδέσμου που πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες. Στο τέλος απαιτείται «Οριστικοποίηση» των αλλαγών με νέο κωδικό που φτάνει στο κινητό.

Ποσά και κριτήρια επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση του Fuel Pass 2026 αφορά τον Απρίλιο και τον Μάιο 2026:

Αυτοκίνητα: 60 € στα νησιά και 50 € στην υπόλοιπη Ελλάδα για ψηφιακή κάρτα.

Μοτοσικλέτες: 35 € στα νησιά και 30 € στην υπόλοιπη χώρα.

35 € στα νησιά και 30 € στην υπόλοιπη χώρα. Επιλογή τραπεζικής κατάθεσης μειώνει τα ποσά κατά 10 €.

Η πλατφόρμα άνοιξε σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

Τρίτη 7/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3

Τετάρτη 8/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6, 7

Πέμπτη 9/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9, 0

Από Παρασκευή 10/4: όλοι οι πολίτες έως 30/4

Τα βήματα υποβολής αίτησης

Είσοδος στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/fuelpass με Taxisnet. Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης από το ΕΜΕπ. Επιβεβαίωση ή επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας. Επιλογή οχήματος για επιδότηση. Σε περίπτωση leasing, απαιτείται ο ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και δικαιολογητικό σε ενιαίο αρχείο. Επιλογή τρόπου πληρωμής: ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Οριστική υποβολή και παρακολούθηση κατάστασης αίτησης: «Υπό έλεγχο», «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα», «Ολοκληρωμένη πληρωμή».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφιακή κάρτα

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται μόνο για:

Αγορά καυσίμων

Μέσα μαζικής μεταφοράς

Ταξί

Δεν υποστηρίζεται ανάληψη μετρητών. Τα αδιάθετα ποσά παραμένουν ενεργά έως το τέλος Ιουλίου 2026.

Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος θα καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για λογαριασμό του δικαιούχου.