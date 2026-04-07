Fuel pass: Πώς θα επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας στο gov.gr – Αναλυτικά όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφιακή κάρτα
Ποια είναι τα βήματα για την υποβολή της αίτησης
Ξεκίνησε χθες (06.04) η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass 2026 μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Απριλίου.
Η επιδότηση αφορά την οικονομική ενίσχυση για καύσιμα λόγω της αύξησης τιμών από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και απαιτείται ο κωδικός επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Για το λόγο αυτό, η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας στο gov.gr είναι απαραίτητη πριν από την αίτηση.
Πώς να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία στο gov.gr
Η διαδικασία γίνεται μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας είτε απευθείας στη διεύθυνση notify.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.
Η υπηρεσία επιτρέπει την καταχώριση ή αλλαγή:
- Κινητού τηλεφώνου
- Σταθερού τηλεφώνου
- Διεύθυνσης διαμονής
- Διεύθυνσης επικοινωνίας
Η επικύρωση του κινητού είναι το πρώτο βήμα. Γίνεται με αποστολή κωδικού μιας χρήσης μέσω SMS και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται πρόσθετη διασταύρωση μέσω τράπεζας, παρόχου κινητής ή επίσκεψη σε ΚΕΠ.
Μετά την επιβεβαίωση του κινητού, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει ή να διορθώσει τα υπόλοιπα στοιχεία επικοινωνίας. Το e-mail επιβεβαιώνεται μέσω συνδέσμου που πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες. Στο τέλος απαιτείται «Οριστικοποίηση» των αλλαγών με νέο κωδικό που φτάνει στο κινητό.
Ποσά και κριτήρια επιδότησης
Η οικονομική ενίσχυση του Fuel Pass 2026 αφορά τον Απρίλιο και τον Μάιο 2026:
- Αυτοκίνητα: 60 € στα νησιά και 50 € στην υπόλοιπη Ελλάδα για ψηφιακή κάρτα.
- Μοτοσικλέτες: 35 € στα νησιά και 30 € στην υπόλοιπη χώρα.
- Επιλογή τραπεζικής κατάθεσης μειώνει τα ποσά κατά 10 €.
Η πλατφόρμα άνοιξε σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:
- Τρίτη 7/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2, 3
- Τετάρτη 8/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6, 7
- Πέμπτη 9/4: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9, 0
- Από Παρασκευή 10/4: όλοι οι πολίτες έως 30/4
Τα βήματα υποβολής αίτησης
- Είσοδος στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr/fuelpass με Taxisnet.
- Εισαγωγή κωδικού επιβεβαίωσης από το ΕΜΕπ.
- Επιβεβαίωση ή επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας.
- Επιλογή οχήματος για επιδότηση. Σε περίπτωση leasing, απαιτείται ο ΑΦΜ της εκμισθώτριας εταιρείας και δικαιολογητικό σε ενιαίο αρχείο.
- Επιλογή τρόπου πληρωμής: ψηφιακή χρεωστική κάρτα ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
- Οριστική υποβολή και παρακολούθηση κατάστασης αίτησης: «Υπό έλεγχο», «Προς αποστολή στο τραπεζικό ίδρυμα», «Ολοκληρωμένη πληρωμή».
Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ψηφιακή κάρτα
Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα χρησιμοποιείται μόνο για:
- Αγορά καυσίμων
- Μέσα μαζικής μεταφοράς
- Ταξί
Δεν υποστηρίζεται ανάληψη μετρητών. Τα αδιάθετα ποσά παραμένουν ενεργά έως το τέλος Ιουλίου 2026.
Όσοι δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά, μπορούν να απευθυνθούν σε ΚΕΠ, όπου ο αρμόδιος υπάλληλος θα καταχωρίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για λογαριασμό του δικαιούχου.
