Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό – Απεγκλωβίστηκε 80χρονος (φωτογραφίες, βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (10/10/25) περίπου στις 19:30, στο 124ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς τη Φθιώτιδα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr ,νταλίκα παρέσυρε ένα αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ, σέρνοντάς το για αρκετά μέτρα και πετώντας το πάνω στη διαχωριστική νησίδα. Στο όχημα επέβαινε ένας 80χρονος οδηγός, ο οποίος στάθηκε τυχερός, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε προορισμό τον Θεολόγο και ακινητοποίησε το αυτοκίνητό του στη ΛΕΑ με αναμμένα τα φλας, περιμένοντας βοήθεια. Ευτυχώς, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από τα συντρίμμια πριν φτάσουν οι πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικά οχήματα από το Κλιμάκιο της Αταλάντης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή πρώτων βοηθειών και διακομιδή στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, καθώς και αστυνομικοί του Α’ Τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Φθιώτιδας και όχημα της Νέας Οδού για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη σήμανση του δρόμου.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο