Φθιώτιδα: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο της σε χαράδρα και δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά (Φωτογραφίες)

Άγιο είχε μια γυναίκα οδηγός στη Φθιώτιδα που έπεσε σε χαράδρα 15 μέτρων και σταμάτησε στα δέντρα το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν λίγο πριν από τα Κανάλια στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Γαρδικίου, με τη γυναίκα να εγκλωβίζεται στο όχημα της,

Τυχερή μέσα στην ατυχία της κατάφερε σύμφωνα με το Lamiareport να βγει αγρατσούνιστη χάρη στις ενέργειες του τοπικού Αστυνόμου Γαρδικίου που ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό.

Ο τελευταίος ακολουθούσε το όχημα της κι όταν ξαφνικά έχασε την οπτική επαφή μαζί του, κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

