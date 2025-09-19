iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητο της σε χαράδρα και δεν έπαθε ούτε γρατζουνιά (Φωτογραφίες)

Σοκάρουν οι εικόνες

DEBATER NEWSROOM

Άγιο είχε μια γυναίκα οδηγός στη Φθιώτιδα που έπεσε σε χαράδρα 15 μέτρων και σταμάτησε στα δέντρα το μεσημέρι της Παρασκευής 19/9.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν λίγο πριν από τα Κανάλια στον επαρχιακό δρόμο Σπερχειάδας – Γαρδικίου, με τη γυναίκα να εγκλωβίζεται στο όχημα της,

Τυχερή μέσα στην ατυχία της κατάφερε σύμφωνα με το Lamiareport να βγει αγρατσούνιστη χάρη στις ενέργειες του τοπικού Αστυνόμου Γαρδικίου που ειδοποιήθηκε από διερχόμενο οδηγό.

Ο τελευταίος ακολουθούσε το όχημα της κι όταν ξαφνικά έχασε την οπτική επαφή μαζί του, κατάλαβε ότι κάτι κακό είχε συμβεί.

Δείτε τις εικόνες

