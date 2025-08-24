Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα:  Διαρρήκτες «παραμονεύουν» τα πανηγύρια – Βρίσκουν αφορμή και «επισκέπτονται» σπίτια (βίντεο)

Οι εκδηλώσεις γίνονται ευκαιρία για καταδρομικές κλοπές

Φθιώτιδα:  Διαρρήκτες «παραμονεύουν» τα πανηγύρια – Βρίσκουν αφορμή και «επισκέπτονται» σπίτια (βίντεο)
LamiaReport
DEBATER NEWSROOM

Οι κλοπές και οι απόπειρες έχουν γίνει μάστιγα κατά τη διάρκεια των τοπικών εκδηλώσεων σε χωριά όλης της Φθιώτιδας, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται ότι οι κάτοικοι βρίσκονται στις πλατείες για να διασκεδάσουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το βράδυ της Παρασκευής 22/8/25, πρώτη μέρα του τριήμερου πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου στα Αλεπόσπιτα Λαμίας, δύο δράστες προσπάθησαν να διαρρήξουν τουλάχιστον τέσσερα σπίτια ενώ η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες κινούνται κυρίως από τα χωράφια, εκμεταλλευόμενοι τον χαμηλό φωτισμό, χωρίς να ελέγχουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα σπίτια. Σε δύο περιπτώσεις εγκατέλειψαν την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν παρουσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιορίστηκαν σε αποθήκες ή εγκατέλειψαν τα σπίτια λόγω συναγερμών και καμερών.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατευτούν με σκύλους, κάμερες, συναγερμούς και κάγκελα, ωστόσο οι διαρρήξεις συνεχίζονται. Η αστυνομία, με περιορισμένο προσωπικό, αδυνατεί να καλύψει όλες τις περιοχές, ενώ ακόμη και όταν γίνονται συλλήψεις, οι ποινές συχνά είναι με αναστολή, αφήνοντας τους δράστες ελεύθερους να συνεχίσουν τις κλοπές τους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ