Φθιώτιδα:  Διαρρήκτες «παραμονεύουν» τα πανηγύρια – Βρίσκουν αφορμή και «επισκέπτονται» σπίτια (βίντεο)

Οι κλοπές και οι απόπειρες έχουν γίνει μάστιγα κατά τη διάρκεια των τοπικών εκδηλώσεων σε χωριά όλης της Φθιώτιδας, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται ότι οι κάτοικοι βρίσκονται στις πλατείες για να διασκεδάσουν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το βράδυ της Παρασκευής 22/8/25, πρώτη μέρα του τριήμερου πάρτι του Πολιτιστικού Συλλόγου στα Αλεπόσπιτα Λαμίας, δύο δράστες προσπάθησαν να διαρρήξουν τουλάχιστον τέσσερα σπίτια ενώ η εκδήλωση ήταν σε εξέλιξη. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις κινήσεις τους.

Οι δράστες κινούνται κυρίως από τα χωράφια, εκμεταλλευόμενοι τον χαμηλό φωτισμό, χωρίς να ελέγχουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα σπίτια. Σε δύο περιπτώσεις εγκατέλειψαν την προσπάθεια όταν αντιλήφθηκαν παρουσία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιορίστηκαν σε αποθήκες ή εγκατέλειψαν τα σπίτια λόγω συναγερμών και καμερών.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατευτούν με σκύλους, κάμερες, συναγερμούς και κάγκελα, ωστόσο οι διαρρήξεις συνεχίζονται. Η αστυνομία, με περιορισμένο προσωπικό, αδυνατεί να καλύψει όλες τις περιοχές, ενώ ακόμη και όταν γίνονται συλλήψεις, οι ποινές συχνά είναι με αναστολή, αφήνοντας τους δράστες ελεύθερους να συνεχίσουν τις κλοπές τους.