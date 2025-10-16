Φθιώτιδα: 43χρονη μητέρα δύο παιδιών έβαλε τέλος στη ζωή της

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης 16/10 καθώς μια γυναίκα έβαλε τέλος στη ζωή της στη Φθιώτιδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport η 43χρονη μητέρα δυο παιδιών εργαζόταν σε ιδιωτική επιχείρηση σε Κοινότητα του Δήμου Καμένων Βούρλων, όπου και διέμενε μόνη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άψυχο κορμί της εντόπισαν αστυνομικοί του ΑΤ Καμένων Βούρλων, το πρωί της Πέμπτης (16/10/25), έχοντας ειδοποιηθεί από την αδερφή της, η οποία μάταια προσπαθούσε να μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο τις τελευταίες δύο ημέρες.

Μάλιστα, είχε αφήσει και σημείωμα με το οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα, με τη χρήση χαπιών.