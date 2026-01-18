Φρεγάτα «Κίμων»: «Έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου» -Συγκλόνισε ο αντιναύαρχος Σπυρίδωνας Πρεβαινάς (Βίντεο) 

Η άφιξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» σηματοδότησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή, αποτελώντας ορόσημο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Το πρωί της Πέμπτης (15.01), στον Φαληρικό Όρμο, εκτυλίχθηκαν στιγμές έντονης συμβολικής και ιστορικής σημασίας, καθώς πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο έπειτα από 28 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελετή απόδοσης τιμών προς τον «Κίμωνα» ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα της στιγμής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Ελλάδα συνολικά.

Την επομένη της άφιξης, ο Αντιναύαρχος ε.α. Σπυρίδων Πρεβαινάς μίλησε σε εκπομπή του ΣΚΑΪ για τη νέα υπερσύγχρονη μονάδα που προστίθεται στον ελληνικό στόλο, εκφράζοντας έντονη συγκίνηση. Όπως ανέφερε, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν αντίκρισε τη φρεγάτα «Κίμων» να προσεγγίζει τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

«Αρχικά έκλαιγα από υπερηφάνεια για την πατρίδα μου, για το Ναυτικό μας», δήλωσε με τρεμάμενη φωνή, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

Γιατί κλαίγατε;

Από Περηφάνια…

Γιατί είναι Πατρίδα μου…

Για το Ναυτικό μας…

I Salute you Admiral 🫡🇬🇷🥲💙🩵#Κίμων#Greece_is_back pic.twitter.com/m1o19d0t40— Mr President (@Mrpresidentgr) January 16, 2026

Αφού ηρέμησε, ο Αντιναύαρχος προχώρησε σε μια ευρύτερη αποτίμηση της σημασίας της συγκεκριμένης στιγμής, τονίζοντας ότι η ενίσχυση του στόλου αποτελεί αποτέλεσμα της αντοχής και της σύνεσης της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και των πολιτικών αποφάσεων των τελευταίων ετών.

«Μετά από όσα υπέστη η χώρα με τα μνημόνια, όταν επί χρόνια δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε ούτε τα στοιχειώδη, σήμερα είμαστε μια ισχυρή δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε, επισημαίνοντας τον ρόλο της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και των πληρωμάτων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πριν από μία δεκαετία οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που ακόμη και βασικά υλικά συντήρησης έλειπαν από τα πλοία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», την πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες που θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο, υποδέχθηκαν με τιμητικό σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου. 📍 Σαρωνικός κόλπος



🗓 15 Ιαν 2026



Φρεγάτα ΚΙΜΩΝ



🇬🇷 ⚓🇬🇷#hellenicnavy #hellenic #navy pic.twitter.com/tNuNp3AWQu ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 16, 2026

Την τελετή υποδοχής συμπλήρωσε η παρουσία τριών ελικοπτέρων Aegean Hawk του Πολεμικού Ναυτικού, τα οποία πέταξαν πάνω από τον Φαληρικό Όρμο, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη επισημότητα και συμβολισμό στη σημαντική αυτή στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό και τη χώρα.