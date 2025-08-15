Φωτιές στην Πάτρα: Το Σάββατο και την Κυριακή οι απολογίες των 3 συλληφθέντων – Τι ισχυρίζονται

Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών οδηγήθηκαν χθες Πέμπτη 14/8 οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές στην Πάτρα.

Πρόκειται για έναν 25χρονο που συνελήφθη στην περιοχή του Γηροκομείου για υπόθεση εμπρησμού και για έναν 19χρονο και έναν 27χρονο που κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά στα Συχαινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτοι πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων Πάτρας ο 19χρονος και ο 27χρονος, οι οποίοι παρέμειναν για περίπου μιάμιση ώρα. Ο εισαγγελέας τούς απήγγειλε κατηγορίες, με τους δύο νεαρούς να ζητούν και να λαμβάνουν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή 17/8.

Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο τους αποδοκίμασε έντονα, φωνάζοντας “κάψατε όλη την Πάτρα“.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η σύλληψη των δύο ανδρών έγινε μετά από ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία αξιοποίησε μαρτυρίες, βίντεο και ανακριτικά στοιχεία.

Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται και το μπουκάλι που, σύμφωνα με μαρτυρία, πέταξαν σε δασική περιοχή, το οποίο έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 19χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά με αναπτήρα και το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται επίσης ότι στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε σακίδιο που περιείχε αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο, με τον ίδιο ωστόσο να αρνείται κάθε εμπλοκή και επικαλείται κενό μνήμης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την προανακριτική διαδικασία, ο νεαρός υπέδειξε το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά και εξήγησε τις κινήσεις τους. Επίσης, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε σακίδιο που περιείχε αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο.

Το Σάββατο απολογείται ο 25χρονος

Γύρω στις 7 το απόγευμα στα δικαστήρια οδηγήθηκε και ο τρίτος συλληφθείς, ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή των Συχαινών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, παραπέμφθηκε στον ανακριτή Πατρών, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί το Σάββατο 16/8.

Μάλιστα, κατά την έξοδο του κάποιοι τον αποθέωσαν και του φώναζαν “μπράβο λεβέντη μου“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 25χρονος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε γίνει αντιληπτός να κινείται στην περιοχή του Γηροκομειού, την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Στη συνέχεια, μόλις ο 25χρονος έφυγε από το σημείο, αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Άνδρες της ΟΠΚΕ και της διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομείου και έπειτα από καταδίωξη τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε ανάμιξη στην έναρξη της πυρκαγιάς και ισχυρίζεται αντίθετα ότι βρέθηκε εκεί για να βοηθήσει το έργο της πυρόσβεσης.