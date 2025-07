Φωτιές μαίνονται σε πολλαπλά μέτωπα στη χώρα – Σε κατάσταση συναγερμού η Πυροσβεστική

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πυροσβεστική, καθώς από το μεσημέρι της Παρασκευής ξέσπασαν πολλές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο καύσωνας των τελευταίων ημερών, με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για την εκδήλωση φωτιών, ενώ η έλλειψη υγρασίας επιτείνει την κατάσταση.

Αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αγωνίζονται να περιορίσουν ενεργά μέτωπα σε περιοχές όπως η Θεσπρωτία, η Μεσσηνία, τα Ιωάννινα, η Αρχαία Ολυμπία, η Χαλκιδική και το Κιλκίς.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Παρασκευής, λόγω εκτεταμένων πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Στο Κιλκίς, φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να ζητηθεί από τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 66 πυροσβέστες με 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 2 ελικόπτερα.

Αντίστοιχα, στην Καστοριά, στην περιοχή Νεστόριο, εκδηλώθηκε φωτιά στη θέση Ρίζωμα, με την Πυροσβεστική να στέλνει 25 πυροσβέστες, 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ ενισχύουν τις δυνάμεις. Ήχησε και το 112 για τους κατοίκους των περιοχών Φλασάτα και Πολυανέμου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην περιοχή Γαρδίκι της Θεσπρωτίας, η φωτιά πλησιάζει επικίνδυνα τα σπίτια, με το 112 να καλεί τους κατοίκους των περιοχών Γαρδίκι, Σκάνδαλο και Μανδρότοπο να απομακρυνθούν προς Παραμυθιά.

Στη Μεσσηνία στην περιοχή Νερόμυλος εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Στις 14:00, το 112 ειδοποίησε τους κατοίκους του Νερόμυλου να απομακρυνθούν προς Καζάρμα. Στο έργο κατάσβεσης συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, δύο πεζοπόροι, έξι οχήματα και τέσσερα αεροσκάφη.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in #Neromilos of the regional unit of #Messinia



‼️ If you are in #Neromilos move away to #Kazarma



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice