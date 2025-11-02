Τραγωδία στον Μαστάμπα Ηρακλείου: Βρέθηκαν εστίες φωτιάς σε πολλά δωμάτια – Τι έδειξε η αυτοψία της πυροσβεστικής

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα για την οικογενειακή τραγωδία στον Μαστάμπα Ηρακλείου όπου βρέθηκαν οι σοροί μητέρας και γιου μετά από φωτιά σε σπίτι την περασμένη Παρασκευή (31/10).

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής εντόπισαν εστίες φωτιάς σε πολλά σημεία του σπιτιού και σε περισσότερα από ένα δωμάτια. Η φωτιά ωστόσο δεν αναπτύχθηκε στα άλλα δωμάτια του διαμερίσματος παρά μόνο στο σαλόνι του σπιτιού όπου βρέθηκαν νεκροί μητέρα και γιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα στο χώρο του σαλονιού εντοπίστηκε και εύφλεκτο υλικό.

Οι δύο νεκροί που βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πέθαναν από ασφυξία λόγω καπνού, χωρίς να είναι απανθρακωμένοι, ενώ στο κεφάλι του γιου εντοπίστηκε νάιλον σακούλα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι ο θάνατος του οφείλεται σε ασφυξία από τη σακούλα και όχι λόγω καπνού, κάτι που θα ξεκαθαριστεί από την νεκροψία νεκροτομή. Ο δεύτερος γιος της οικογένειας εντοπίστηκε στο μπαλκόνι της κουζίνας, την ώρα που επιχειρούσε να φύγει από το σπίτι με τους πυροσβέστες να τον απεγκλωβίζουν για να πέσει λίγα λεπτά αργότερα από την ταράτσα του κτιρίου.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ο δεύτερος γιος της οικογένειας που βούτηξε στο κενό. Μόλις η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει οι ανακριτικές αρχές θα τον επισκεφθούν για να δώσει απαντήσεις σχετικά με την υπόθεση.