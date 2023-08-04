Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση μεταξύ των Κοινοτήτων Κομποτάδων και Μεξιατών του δήμου Λαμιέων, ξέσπασε γύρω στις 19:30’ το απόγευμα της Παρασκευής (4/8).

Επειδή οι φλόγες βρήκαν πρόσφορο έδαφος μεταξύ των οποίων και ελιές, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς σηκωθήκαν τα PZL.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε δύο εστίες, μία πάνω από το δρόμο για Λουτρά Υπάτης και μία κάτω από αυτόν, σε μια απόσταση αρκετών μέτρων που δε δικαιολογεί ατύχημα, παρά δείχνει εμπρησμό σύμφωνα με τους κατοίκους!

Στο σημείο και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Λαμιέων με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Ξεφλούδα, προκειμένου να συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 20:50’ η πυρκαγιά είχε τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο όπως λένε οι κάτοικοι ήταν ξεκάθαρα ανθρώπινο έργο, αφού ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου.

