Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σοφό Ασπροπύργου – Μάχη για να μην ξεφύγει στο Κανάλι της Μόρνου (pics)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Σοφό στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση.

Οι δυνατοί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης ενώ γίνονται προσπάθειες να περιοριστεί η φωτιά και να μην φτάσει στο Κανάλι της Μόρνου, διότι η περιοχή εκεί έχει μεγαλύτερη βλάστηση.

Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, εκ των οποίων οι 30 πυροσβέστες είναι Ρουμάνοι με 4 οχήματα. Ενώ μέχρι προ ολίγου υπήρχε και η συνδρομή από εναέρια μέσα τα οποία ωστόσο στη συνέχεια αποσύρθηκαν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Αττικής πλησίον του φράγματος του Μόρνου, βόρεια – βορειοδυτικά του Ασπροπύργου, επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 30 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία ενώ από αέρος επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως 4 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους.

Συνδρομή παρέχουν, εθελοντές πυροσβέστες, εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, δασοφύλακες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και υδροφόρες της Περιφέρειας, ενώ έχουν κινητοποιηθεί μηχανήματα έργου για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Παράλληλα, τέθηκε υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επαγγελματικό χώρο στον Ασπρόπυργο.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook/ Πυρκαγιά Ενημέρωση

