Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κορινθία, ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο (Βίντεο)

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές

Φωτιά τώρα στην Κορινθία, ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:02

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο προκαλώντας κινητοποιήσω των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ