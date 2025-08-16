Φωτιά τώρα στην Κορινθία, ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο (Βίντεο)
Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Κορινθία ανάμεσα σε Άσσο και Λέχαιο προκαλώντας κινητοποιήσω των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και εθελοντές.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε οικοπεδικούς χώρους.
