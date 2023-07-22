Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη – Έξω από το χωριό Λοφίσκος
Στον Λαγκαδά
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα σε καλαμιές έξω από το χωριό Λοφίσκος του Δήμου Λαγκαδά.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε στις 14:15 στο σημείο έχουν σπέυσει 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες.
