Φωτιά στα Μαγγανά Ξάνθης – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
Στο σημείο οι Αρχές
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Μαγγανά στην Ξάνθη προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην αγροτική περιοχή Μαγγάνων Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023
Επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά.
