iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μαγγανά Ξάνθης – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο

Στο σημείο οι Αρχές

Φωτιά στα Μαγγανά Ξάνθης – Τέθηκε υπό μερικό έλεγχο
DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:12

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Μαγγανά στην Ξάνθη προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβόλησαν οδηγό ταξί στη Λεωφόρο Συγγρού – Τραυματίστηκε στο πόδι

Συνελήφθη στην Κέρκυρα Ιταλός μαφιόζος της Καμόρα – Μεγάλη επιτυχία της ΕΛΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ