Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή Μαγγανά στην Ξάνθη προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην αγροτική περιοχή Μαγγάνων Ξάνθης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2023

Επιχειρούν συνολικά 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η Πυροσβεστική τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά.

