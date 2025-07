Φωτιά στον Φενεό Κορινθίας: Μαίνεται ανεξέλεγκτη η πύρινη «κόλαση» – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 για εκκενώσεις οικισμών

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 22/7 στην περιοχή Φενεό της Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά έξι το απόγευμα ήχησε νέο μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες της περιοχής Λαύκα να απομακρυνθούν προς την Στυμφαλία, ενώ λίγο αργότερα με νέο μήνυμα το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμου Καρτέρι να απομακρυνθούν προς Στυμφαλία.

Τα μηνύματα δεν σταμάτησαν εκεί, με το 112 να ζητάει από τους κατοίκους της περιοχής Δροσοπηγή να απομακρυνθούν προς Καλλιάνους και Κεφαλάρι.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 185 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 56 οχήματα και μία ομάδα ΣμηΕΑ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 15 αεροσκάφη κι 12 ελικόπτερα εκ των οποίων τα δυο για συντονισμό.

