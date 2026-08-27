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Κατασβέστηκε η φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας

Το πλοίο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές

Κατασβέστηκε η φωτιά σε φορτηγό πλοίο στην Αμαλιάπολη Μαγνησίας
DEBATER NEWSROOM

Κατασβέστηκε χθες το απόγευμα, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Λουτράκι Αμαλιάπολης, στη Μαγνησία.

   Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κομοδέσιο του πλοίου, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν αρχικά το πλήρωμα και εργαζόμενοι της ναυπηγοεπισκευαστικής μονάδας με φορητούς πυροσβεστήρες. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, καθώς και δύο ρυμουλκά.

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   Σύμφωνα με το Λιμενικό, από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε εισροή υδάτων, ωστόσο το φορτηγό πλοίο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το πλοίο είχε καταπλεύσει στο ναυπηγείο κενό φορτίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης, και σε αυτό επέβαιναν επτά Έλληνες ναυτικοί.

   Από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Αμαλιάπολης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου διενεργείται προανάκριση, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό διατήρησης κλάσης και αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

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