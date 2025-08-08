Φωτιά στο νοσοκομείο «Σωτηρία»: Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο – Γίνονται οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή 8/8 στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση από την πυρκαγιά οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Σήμερα 08-08-2025 και ώρα 11:15π.μ. προκλήθηκε πυρκαγιά λόγω έκρηξης σε μηχάνημα στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στον 2ο όροφο, στο κτήριο «Οίκος Αδερφών» στο οποίο συστεγάζονται Διοικητικές υπηρεσίες, το Παθολογοανατομικό και το Κυτταρολογικό Εργαστήριο.

Ενεργοποιήθηκε άμεσα η Επιτροπή Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου, κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια η εκκένωση του κτηρίου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 12.00 μμ.

Από την φωτιά έχουν προκληθεί ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Οι λοιποί χώροι του κτηρίου έχουν μείνει ανέπαφοι.

Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος.