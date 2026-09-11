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Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 26 πυροσβέστες

Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Αμμουδάρι Χανίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:40.

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Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Σφακίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων .

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Αποκλειστικό DEBATER: Η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι περιέγραφε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως «detox»
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Αποκλειστικό DEBATER: Η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι περιέγραφε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ως «detox»

Στο αποκλειστικό βίντεο η γιατρός μιλά για απομάκρυνση μικροπλαστικών, βαρέων μετάλλων και «τοξινών» και συνδέει τη διαδικασία με ευεξία, μακροζωία και ιατρικό τουρισμό.