Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο Αμμουδάρι Χανίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 11 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 13:40.

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Κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Σφακίων κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων .